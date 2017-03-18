Мутко: Гимаев делал все для поддержки хоккея в регионах
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер России и комментатор Сергей Гимаев многое сделал для развития хоккея в регионах. Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни. Позднее стало известно, что причиной смерти специалиста стал оторвавшийся тромб.
«Могу выразить соболезнования, всегда, когда уходят спортсмены, большие люди — это очень грустно и вызывает горечь, — сказал Мутко. — Выражаю соболезнования родным и близким, его поклонникам. Человек делал очень много для развития хоккея и его популяризации, это большая потеря для всех нас. Гимаев делал все для поддержки хоккея в регионах и шел в правильном направлении».
О том, когда состоятся похороны Гимаева, пока не сообщается.
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