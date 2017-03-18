Р. Ротенберг: Гимаев — большая утрата для хоккея, мы много работали вместе
Первый
вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказал соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера Сергея Гимаева.
«О Сергее Наильевиче остались только позитивные воспоминания. Мы работали вместе, взаимодействовали по сборной. Он был человеком, который полностью отдавался работе. Мы даже вместе играли, везде Сергей Наильевич проявлял себя с наилучшей стороны. Это большая утрата для хоккея. Он вёл огромную работу на телевидении, комментировал матчи, всячески помогал. Очень жалко, что такого человека больше нет с нами», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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