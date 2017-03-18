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18 марта 2017, 19:11 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Р. Ротенберг: Гимаев — большая утрата для хоккея, мы много работали вместе

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказал соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера Сергея Гимаева.

«О Сергее Наильевиче остались только позитивные воспоминания. Мы работали вместе, взаимодействовали по сборной. Он был человеком, который полностью отдавался работе. Мы даже вместе играли, везде Сергей Наильевич проявлял себя с наилучшей стороны. Это большая утрата для хоккея. Он вёл огромную работу на телевидении, комментировал матчи, всячески помогал. Очень жалко, что такого человека больше нет с нами», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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Фетисов: Смерть комментатора Гимаева — урок для ветеранов в плане здоровья

Фетисов: Смерть комментатора Гимаева — урок для ветеранов в плане здоровья

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Смерть заслуженного тренера РФ и известного хоккейного телекомментатора Сергея Гимаева — урок для ветеранов в плане того, что нужно следить за своим здоровьем. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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