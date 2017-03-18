Потеря нашего хоккея: умер Сергей Гимаев

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Популярный эксперт и комментатор отправился в Тулу, где в составе в составе команды «Легенд хоккея» он должен был сыграть против местной сборной Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце «Тропик».

В итоге Сергей Наильевич вышел на лед с Александром Якушевым, Андреем Коваленко, Игорем Болдиным, Виталием Прохоровым, Алексеем Гуськовым, Василием Первухиным, Евгением Давыдовым, Романом Ильиным, Владимиром Голиковым и Ильей Бякиным.

Уже на льду восьмикратному чемпиону СССР в составе ЦСКА стало плохо, и он и уже не смог прийти в сознание.

ЭТА ИГРА «ЛЕГЕНД» НЕ БЫЛА ПЛАНОВОЙ

Позднее корреспонденту «СЭ» Евгений БЕЛОУСОВУ удалось выяснить, что матч «Легенд хоккея» в Туле не был плановым. В понедельник «Легенды» собирались на запланированную встречу в Астану, а затем — в Ханты-Мансийск.

— Это случилось на игре в Туле, — рассказал корреспонденту «СЭ» Гуськов, выступающий за команду «Легенд». — Сергею Наильевичу стало плохо на льду.

Глубочайшие соболезнования выразили Федерация хоккея России, клубы Континентальной хоккейной лиги, а также партнеры и коллеги.