Сеничев: Гимаев был одним из главных пропагандистов хоккея в РФ
Заслуженный тренер России, комментатор Сергей Гимаев был одним из главных пропагандистов хоккея в России, заявил агентству «Р-Спорт» директор челябинского клуба Иван Сеничев.
В субботу из жизни ушел заслуженный тренер России, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев.
«Тяжелая новость для всех нас. Гимаев был большим человеком для всего российского хоккея, совсем недавно он приезжал в Челябинск и проводил
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