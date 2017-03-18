Сеничев: Гимаев был одним из главных пропагандистов хоккея в РФ

В субботу из жизни ушел заслуженный тренер России, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев.

«Тяжелая новость для всех нас. Гимаев был большим человеком для всего российского хоккея, совсем недавно он приезжал в Челябинск и проводил мастер-класс для детей. Помню, как болельщики “Трактора” не хотели отпускать Сергея Наильевича из фойе нашей арены после общения. Гимаев определенно был одним из главных пропагандистов хоккея в России, настоящим профессионалом, это действительно выдающаяся личность. Делегация “Трактора” обязательно будет присутствовать на церемонии прощании с Гимаевым», — сказал Сеничев по телефону.