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18 марта 2017, 19:04 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Сеничев: Гимаев был одним из главных пропагандистов хоккея в РФ

Заслуженный тренер России, комментатор Сергей Гимаев был одним из главных пропагандистов хоккея в России, заявил агентству «Р-Спорт» директор челябинского клуба Иван Сеничев.

В субботу из жизни ушел заслуженный тренер России, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев.

«Тяжелая новость для всех нас. Гимаев был большим человеком для всего российского хоккея, совсем недавно он приезжал в Челябинск и проводил мастер-класс для детей. Помню, как болельщики “Трактора” не хотели отпускать Сергея Наильевича из фойе нашей арены после общения. Гимаев определенно был одним из главных пропагандистов хоккея в России, настоящим профессионалом, это действительно выдающаяся личность. Делегация “Трактора” обязательно будет присутствовать на церемонии прощании с Гимаевым», — сказал Сеничев по телефону.
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