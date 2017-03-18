Кожевников: Хоккеист и тренер Сергей Гимаев был настоящим фанатом своего дела

Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. Последние годы он работал комментатором на телевидении.

«Трагическая смерть на площадке. Он был настоящим хоккеистом и фанатом своего дела и в своих репортажах. Это шок, шок для меня и для очень многих. Мы видели его три дня назад, и тут такое известие… Он был замечательным человеком, прекрасным, профессионалом в своем деле, отличным комментатором…», — сказал Кожевников по телефону.