Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29124742/
18 марта 2017, 19:03 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Кожевников: Хоккеист и тренер Сергей Гимаев был настоящим фанатом своего дела

Заслуженный тренер России по хоккею многократный чемпион СССР Сергей Гимаев был настоящим фанатом и профессионалом своего дела, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. Последние годы он работал комментатором на телевидении.

«Трагическая смерть на площадке. Он был настоящим хоккеистом и фанатом своего дела и в своих репортажах. Это шок, шок для меня и для очень многих. Мы видели его три дня назад, и тут такое известие… Он был замечательным человеком, прекрасным, профессионалом в своем деле, отличным комментатором…», — сказал Кожевников по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Фетисов: Смерть комментатора Гимаева — урок для ветеранов в плане здоровья

Фетисов: Смерть комментатора Гимаева — урок для ветеранов в плане здоровья

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Смерть заслуженного тренера РФ и известного хоккейного телекомментатора Сергея Гимаева — урок для ветеранов в плане того, что нужно следить за своим здоровьем. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»