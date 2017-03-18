Голиков: Причиной смерти хоккейного комментатора Гимаева стал оторвавшийся тромб
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оторвавшийся тромб стал причиной смерти заслуженного тренера России, телекомментатора Сергея Гимаева. Об этом ТАСС сообщил бывший игрок московского «Динамо», серебряный призер Олимпиады 1980 года и двукратный чемпион мира Александр Голиков.
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Видимо, что-то случилось...
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Гимаев скончался во время матча с участием команды «Легенды хоккея СССР».
«Где-то в первом периоде он почувствовал себя плохо, пошел в медпункт, ему там сделали укол. Вроде бы с ним было все нормально, но потом это произошло, — сказал Голиков. — Врачи сказали, что это тромб оторвался».
«Его повезут в Москву после врачебного вскрытия», — добавил он.
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