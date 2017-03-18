Голиков: причиной смерти хоккейного комментатора Гимаева стал оторвавшийся тромб

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Гимаев скончался во время матча с участием команды «Легенды хоккея СССР».

«Где-то в первом периоде он почувствовал себя плохо, пошел в медпункт, ему там сделали укол. Вроде бы с ним было все нормально, но потом это произошло, — сказал Голиков. — Врачи сказали, что это тромб оторвался».

«Его повезут в Москву после врачебного вскрытия», — добавил он.