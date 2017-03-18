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18 марта 2017, 19:02 | Хоккей: Россия | ТАСС

Голиков: Причиной смерти хоккейного комментатора Гимаева стал оторвавшийся тромб

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оторвавшийся тромб стал причиной смерти заслуженного тренера России, телекомментатора Сергея Гимаева. Об этом ТАСС сообщил бывший игрок московского «Динамо», серебряный призер Олимпиады 1980 года и двукратный чемпион мира Александр Голиков.

Известный тренер скончался во время матча с участием команды Легенды хоккея СССР Увеличить
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Гимаев скончался во время матча с участием команды «Легенды хоккея СССР».

«Где-то в первом периоде он почувствовал себя плохо, пошел в медпункт, ему там сделали укол. Вроде бы с ним было все нормально, но потом это произошло, — сказал Голиков. — Врачи сказали, что это тромб оторвался».

«Его повезут в Москву после врачебного вскрытия», — добавил он.
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Фетисов: Смерть комментатора Гимаева — урок для ветеранов в плане здоровья

Фетисов: Смерть комментатора Гимаева — урок для ветеранов в плане здоровья

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Смерть заслуженного тренера РФ и известного хоккейного телекомментатора Сергея Гимаева — урок для ветеранов в плане того, что нужно следить за своим здоровьем. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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18 марта

Голиков: причиной смерти хоккейного комментатора Гимаева стал оторвавшийся тромб

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