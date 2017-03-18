КХЛ выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Гимаева
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего защитника ЦСКА, восьмикратного чемпиона СССР, популярного хоккейного ведущего Сергея Гимаева.
Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.
«Сегодня ушел из жизни заслуженный тренер России Сергей Гимаев. КХЛ выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Наильевича», — говорится в сообщении на странице КХЛ в «Твиттере».
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