КХЛ выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Гимаева

Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.

«Сегодня ушел из жизни заслуженный тренер России Сергей Гимаев. КХЛ выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Наильевича», — говорится в сообщении на странице КХЛ в «Твиттере».