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18 марта 2017, 19:01 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

КХЛ выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Гимаева

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего защитника ЦСКА, восьмикратного чемпиона СССР, популярного хоккейного ведущего Сергея Гимаева.

Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.

«Сегодня ушел из жизни заслуженный тренер России Сергей Гимаев. КХЛ выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Наильевича», — говорится в сообщении на странице КХЛ в «Твиттере».
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