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18 марта 2017, 18:41 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Ишматов: Гимаев был одаренным хоккеистом, который всегда стремился играть за ЦСКА

Многократный чемпион СССР по хоккею Сергей Гимаев был одаренным игроком, который всегда стремился защищать цвета московского ЦСКА, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Рафаил Ишматов.

Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

«Гимаев — честный одаренный парень, который за счет своего желания и старания попал в команду ЦСКА. Он очень хотел быть хоккеистом ЦСКА, и он туда пришел, он прошел очень сложный путь. Он играл на очень высоком уровне, а как комментатор он один из лучших», — сказал Ишматов «Р-Спорт» по телефону.
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