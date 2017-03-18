Ишматов: Гимаев был одаренным хоккеистом, который всегда стремился играть за ЦСКА

Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

«Гимаев — честный одаренный парень, который за счет своего желания и старания попал в команду ЦСКА. Он очень хотел быть хоккеистом ЦСКА, и он туда пришел, он прошел очень сложный путь. Он играл на очень высоком уровне, а как комментатор он один из лучших», — сказал Ишматов «Р-Спорт» по телефону.