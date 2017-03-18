ФХР планирует почтить память Гимаева на матче сборных России и Южной Кореи
Федерация хоккея России (ФХР) планирует организовать минуту молчания в память о заслуженном тренер России Сергее Гимаеве перед матчем олимпийской сборной России с командой Южной Кореи, заявил агентству «Р-Спорт» первый
вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. Олимпийская сборная России сыграет с южнокорейскими хоккеистами 19 марта на арене Игр-2018 в Канныне.
«Минута молчания и траурные повязки? Да, будут. Но это все еще уточняется с организаторами. В Корее ночь, но ФХР все планирует завтра», — сообщил Ротенберг «Р-Спорт» по телефону.
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