ФХР планирует почтить память Гимаева на матче сборных России и Южной Кореи

Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. Олимпийская сборная России сыграет с южнокорейскими хоккеистами 19 марта на арене Игр-2018 в Канныне.

«Минута молчания и траурные повязки? Да, будут. Но это все еще уточняется с организаторами. В Корее ночь, но ФХР все планирует завтра», — сообщил Ротенберг «Р-Спорт» по телефону.