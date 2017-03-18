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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29124524/
18 марта 2017, 18:34 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

ФХР выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Гимаева

Сегодня вечером в Туле умер защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, популярный хоккейный ведущий Сергей Гимаев.

Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание. ФХР выразила соболезнования родным и близким Сергея Гимаева.

«Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни», — говорится в сообщении ФХР.
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