ФХР выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Гимаева

Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание. ФХР выразила соболезнования родным и близким Сергея Гимаева.

«Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни», — говорится в сообщении ФХР.