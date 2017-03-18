Браташ: Матч со сборной Южной Кореи по хоккею ожидаемо получился непростым

Россияне в субботу обыграли команду Южной Кореи в товарищеском матче на арене Игр-2018 в Канныне со счетом 4:3.

«Четыре года назад со сборной МХЛ мы участвовали в Кубке Азии, играли против корейцев 20-летних. Алексей Василевский тогда тоже был в составе. Нам тогда тоже непросто пришлось с корейцами. Так что чего ждали, то и получилось. Здесь еще есть натурализованные иностранцы, которые, естественно, усилили состав, а про работоспособность и исполнительность корейцев мы знаем», — сказал Браташ журналистам.

«Видно, что корейцы к Олимпиаде готовятся, и готовятся неплохо», — добавил он.