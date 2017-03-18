Браташ: Матч со сборной Южной Кореи по хоккею ожидаемо получился непростым
Главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ заявил, что команда изначально настраивалась на непростой товарищеский матч со сборной Южной Кореи.
Россияне в субботу обыграли команду Южной Кореи в товарищеском матче на арене Игр-2018 в Канныне со счетом 4:3.
«Четыре года назад со сборной МХЛ мы участвовали в Кубке Азии, играли против корейцев 20-летних. Алексей Василевский тогда тоже был в составе. Нам тогда тоже непросто пришлось с корейцами. Так что чего ждали, то и получилось. Здесь еще есть натурализованные иностранцы, которые, естественно, усилили состав, а про работоспособность и исполнительность корейцев мы знаем», — сказал Браташ журналистам.
«Видно, что корейцы к Олимпиаде готовятся, и готовятся неплохо», — добавил он.
Браташ признался, что команда серьезно готовилась к этому матчу. «С одной стороны, акклиматизация, конечно, сказывается, сейчас, наверное ее пик, но мы рассматриваем много новичков, и
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