ФХР рассматривает варианты с Дальним Востоком и Пекином для адаптации перед ОИ

Олимпийская сборная России по хоккею 18 и 19 марта проведет товарищеские матчи с командой Южной Кореи на олимпийской арене Игр-2018 в южнокорейском Канныне.

«Мы еще думаем об этом: есть вариант с Хабаровском по адаптационным мероприятиям, есть вариант провести их во Владивостоке, в Пекине, и самый простой вариант — собственно в Корее», — сказал Курбатов корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Сейчас мы проанализируем итоги этой поездки (в Южную Корею) и примем решение. То, что у нас будут адаптационные и акклиматизационные мероприятия, это однозначно. Как и где — это решит тренерский штаб», — пояснил он.