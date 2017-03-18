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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29122454/
18 марта 2017, 13:24 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ФХР рассматривает варианты с Дальним Востоком и Пекином для адаптации перед ОИ

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что организация рассматривает варианты адаптационных мероприятий для сборной России на Дальнем Востоке, в Китае и в Южной Корее перед Олимпиадой-2018, и пока не исключается ни один из них.

Олимпийская сборная России по хоккею 18 и 19 марта проведет товарищеские матчи с командой Южной Кореи на олимпийской арене Игр-2018 в южнокорейском Канныне.

«Мы еще думаем об этом: есть вариант с Хабаровском по адаптационным мероприятиям, есть вариант провести их во Владивостоке, в Пекине, и самый простой вариант — собственно в Корее», — сказал Курбатов корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Сейчас мы проанализируем итоги этой поездки (в Южную Корею) и примем решение. То, что у нас будут адаптационные и акклиматизационные мероприятия, это однозначно. Как и где — это решит тренерский штаб», — пояснил он.
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