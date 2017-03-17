«Торпедо» сравняло счет в серии плей-офф ВХЛ с «Динамо»
В четвертом матче ¼
плей-офф ВХЛ в Санкт-Петербурге усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с местным «Динамо», пишет Sports.kz.
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В первом и третьем периодах шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке Талгат Жайлауов из «Торпедо и Артур Чувиляев из «Динамо» обменялись шайбами. В овертайме победа досталась казахстанской команде.
20 марта пятый матч ¼
«Динамо»
Счет в серии: 2:2
Шайбы:
0:1 — 29:38 Жайлауов (Шин). В равенстве
1:1 — 39:41 Чувиляев (Назаревич). В равенстве
1:2 — 76:38 Михайлис (Коротков). В равенстве.
Вратари: Ложкин — Кудрявцев
Штраф: 14:14 (2:0, 4:4, 4:6, 4:4).
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