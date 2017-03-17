«Торпедо» сравняло счет в серии плей-офф ВХЛ с «Динамо»

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В первом и третьем периодах шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке Талгат Жайлауов из «Торпедо и Артур Чувиляев из «Динамо» обменялись шайбами. В овертайме победа досталась казахстанской команде.



20 марта пятый матч ¼ плей-офф ВХЛ пройдет в Усть-Каменогорске между «Торпедо» и санкт-петербургским «Динамо».



«Динамо» Санкт-Петербург — «Торпедо» 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Счет в серии: 2:2



Шайбы:

0:1 — 29:38 Жайлауов (Шин). В равенстве

1:1 — 39:41 Чувиляев (Назаревич). В равенстве

1:2 — 76:38 Михайлис (Коротков). В равенстве.



Вратари: Ложкин — Кудрявцев

Штраф: 14:14 (2:0, 4:4, 4:6, 4:4).