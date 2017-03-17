«Спутник» размочил счет в серии с «Динамо» (Балашиха) в четвертьфинале плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Балашихе, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Вадим Кравченко (на 23-й и 47-й минутах), Михаил Мокин (25) и Денис Мингалеев (37). У «Динамо» отличились Дмитрий Сидляров (42) и Роман Кобелев (49).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». Четвертый матч серии состоится 18 марта в Балашихе.