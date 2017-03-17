Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29118837/
17 марта 2017, 23:35 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Спутник» размочил счет в серии с «Динамо» (Балашиха) в четвертьфинале плей-офф ВХЛ

«Динамо» из Балашихи уступило «Спутнику» из Нижнего Тагила в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в пятницу в Балашихе, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Вадим Кравченко (на 23-й и 47-й минутах), Михаил Мокин (25) и Денис Мингалеев (37). У «Динамо» отличились Дмитрий Сидляров (42) и Роман Кобелев (49).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». Четвертый матч серии состоится 18 марта в Балашихе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»