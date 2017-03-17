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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29118105/
17 марта 2017, 21:58 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Рубин» обыграл «СКА-Неву» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ

Хоккеисты тюменского «Рубина» обыграли петербургский клуб «СКА-Нева» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ.

Встреча, прошедшая в пятницу в Тюмени, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Павел Варфоломеев (на 24-й минуте), Виталий Каменев (34), Игорь Сафаралеев (36) и Иван Кузнецов (47). У гостей отличился Антон Жихарев (3).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Рубина». Четвертый матч соперники проведут в Тюмени в субботу.
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