«Рубин» обыграл «СКА-Неву» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ
Хоккеисты тюменского «Рубина» обыграли петербургский клуб «СКА-Нева» в третьем матче четвертьфинальной серии
плей-офф ВХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в Тюмени, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Павел Варфоломеев (на 24-й минуте), Виталий Каменев (34), Игорь Сафаралеев (36) и Иван Кузнецов (47). У гостей отличился Антон Жихарев (3).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Рубина». Четвертый матч соперники проведут в Тюмени в субботу.
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