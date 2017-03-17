«Рубин» обыграл «СКА-Неву» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Тюмени, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Павел Варфоломеев (на 24-й минуте), Виталий Каменев (34), Игорь Сафаралеев (36) и Иван Кузнецов (47). У гостей отличился Антон Жихарев (3).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Рубина». Четвертый матч соперники проведут в Тюмени в субботу.