«Реактор» вышел в четвертьфинал МХЛ
«Сибирские снайперы» переиграли «Стальных лисов» в четвертом матче 1/8 финала МХЛ.
В других встречах «Реактор» вырвал победу у «Авто», «Белые медведи» одолели «Ирбис», а «Сарматы» переиграли «Кузнецких медведей».
МХЛ.
1/8 финала.
Четвертые матчи.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).
Голы: Шашков — 1 (Артемов, Гриценко), 7:22 — 1:0. Михайлов — 1 (Ткаченко), 14:01 — 2:0. Михайлов — 2 (Ткаченко), 22:33 — 3:0. Болтанов — 4 (Дюкарев), 33:20 — 3:1. Коротков — 2 (Лапин), 53:07 — 4:1. Шашков — 2, 54:40 — 5:1.
Вратари: Шарапов — Лозебников.
Судьи: Косарезов, Шерер.
Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
Счёт в серии: 2−2.
«Белые медведи» (Челябинск) — «Ирбис» (Казань) — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).
Голы: Кулиев — 1 (Шолохов, Безруков), 12:47 — 1:0. Подкорытов — 2 (Лавриненко, Кравцов), 13:38 — 2:0. Расулов — 2 (бол., Хакимзянов, Мужиков), 26:22 — 2:1. Расулов — 2 (бол., Зиновьев), 33:43 — 3:1. Расулов — 2 (бол., Марин, Расулов), 35:37 — 3:2. Кара — 2 (Богатов, Хованов), 51:45 — 3:3. Лавриненко — 1 (Кравцов), 55:41 — 4:3. Подкорытов — 3 (п. Расулов — 2 (бол., Лавриненко, Кравцов), 59:50 — 5:3.
Вратари: Мыльников (13:32 — 13:38) — Каляев (59:39 — 59:50).
Судьи: Светилов, Шмаков.
Челябинск. ЛА «Трактор» им ЗТР В. К. Белоусова.
Счет в серии: 2−2.
«Авто» (Екатеринбург) — «Реактор» (Нижнекамск) — 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1).
Голы: Рассейкин — 1 (Сушинский, Васильев), 9:36 — 1:0. Расулов — 2 (бол., Шишков, Носков), 18:01 — 2:0. Расулов — 2 (бол., Сорокин, Угольников), 31:00 — 2:1. Расулов — 2 (бол., Угольников), 33:58 — 2:2. Расулов — 2 (бол., Порядин), 35:11 — 2:3. Сушинский — 1 (Белоцкий, Дербенев), 48:45 — 3:3. Хайруллин — 2 (Галеев, М. Гусев), 65:22 — 3:4.
Вратари: Фомин — Енюшин (Голованов, 20:00).
Судьи: Ермолаев, Кочетов.
Екатеринбург. КРК «Уралец».
Счет в серии: 1−3.
«Сарматы» (Оренбург) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).
Голы: Шарипов — 3 (Жаренов, Заречный), 5:38 — 1:0. Караваев — 1 (Лудцев, Пархоменко), 9:08 — 1:1. Язьков — 2 (Зиновьев), 13:15 — 1:2. Пивунов — 1 (Тявин), 15:21 — 2:2. Расулов — 2 (бол., Борисов), 23:10 — 3:2. Шевченко — 1 (Емец, Фаткуллин), 26:00 — 3:3. Багин — 3, 47:06 — 4:3.
Вратари: Сергеев — Югов (Катюхин, 23:10, 59:38).
Судьи: Милованов, Тренкачев.
Оренбург. ЛД «Звездный».
Счет в серии: 2−2.
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