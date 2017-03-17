«Сарыарка» сравняла счет в серии плей-офф ВХЛ с «Зауральем»

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В первом периоде счет открыл карагандинец Олег Ломако. Во второй двадцатиминутке Даниил Ердаков из «Сарыарки» поразил ворота хозяев. В третьем отрезке игры Иван Груздев из Караганды забросил еще одну шайбу за гостей.



20 марта пятый матч ¼ плей-офф ВХЛ пройдет в Караганде между «Сарыаркой» и курганским «Зауральем».



«Зауралье» — «Сарыарка» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Счет в серии: 2:2



Шайбы:

0:1 — 08:26 Ломако (Сарваров, Ердаков). В равенстве

0:2 — 39:10 Ердаков (Антоновский, Ломако). В равенстве

0:3 — 41:35 Груздев (Анисин, Ситников). В большинстве



Вратари: Подъяпольский — Гелашвили

Штраф: 4:6 (0:0, 4:6, 0:0).