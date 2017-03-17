Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29117319/
17 марта 2017, 19:31 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» сравняла счет в серии плей-офф ВХЛ с «Зауральем»

В четвертом матче ¼ плей-офф ВХЛ в Кургане карагандинская «Сарыарка» сыграла с местным «Зауральем», пишет Sports.kz.

В четвертом матче ¼ <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в Кургане карагандинская <span class=error>Сарыарка</span> сыграла с местным <span class=error>Зауральем</span> пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом периоде счет открыл карагандинец Олег Ломако. Во второй двадцатиминутке Даниил Ердаков из «Сарыарки» поразил ворота хозяев. В третьем отрезке игры Иван Груздев из Караганды забросил еще одну шайбу за гостей.

20 марта пятый матч ¼ плей-офф ВХЛ пройдет в Караганде между «Сарыаркой» и курганским «Зауральем».

«Зауралье» — «Сарыарка» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Счет в серии: 2:2

Шайбы:
0:1 — 08:26 Ломако (Сарваров, Ердаков). В равенстве
0:2 — 39:10 Ердаков (Антоновский, Ломако). В равенстве
0:3 — 41:35 Груздев (Анисин, Ситников). В большинстве

Вратари: Подъяпольский — Гелашвили
Штраф: 4:6 (0:0, 4:6, 0:0).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Трансляции двух матчей третьего тура Премьер-Лиги

Головкин рассказал, почему его не стоит сравнивать с Мейвезером

СМИ сравнили статистику ударов Головкина и Джейкобса