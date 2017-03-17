Хабаровские «Амурские тигры» вошли в пятерку самых популярных клубов МХЛ

28 домашних матчей, которые провели хабаровчане, посетили свыше 20 тысяч человек. Каждую из их игр в среднем посмотрели 786 зрителей. По этому показателю команда стала пятой в МХЛ. Лидер рейтинга — «Крылья советов». Каждый их матч в среднем посетили 1586 зрителей.

Что касается трансляции домашних матчей «Амурских тигров», то всего они охватили более 80 тысяч человек. За каждой игрой в среднем следили 2876 человек. Лидер в этой строчке рейтинга — «Омские ястребы». Каждый их матч собрал около экранов примерно 4182 зрителя, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».