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16 марта 2017, 8:35 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

«Металлург», обыграв «Барыс», вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Исход заключительной встречи решился в овертайме.

«Металлург», обыграв «Барыс», вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Вчера, 15 марта, в Астане «Металлург» стал первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина. Магнитогорская команда в четвёртом матче противостояния обыграла казахскую команду со счётом 3:2. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Исход заключительной встречи решился в овертайме.

Финальная серия Восточной конференции стартует 24 марта, «Металлург» сыграет с победителем пары «Авангард» — «Ак Барс».

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