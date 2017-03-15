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15 марта 2017, 15:42 | Хоккей: Россия | ТАСС

Финал фестиваля Ночной хоккейной лиги пройдет в Сочи с 3 по 17 мая

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в Сочи с 3 по 17 мая 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе лиги.

В фестивале примут участие 149 команд из 76 регионов России, подразделенные на шесть дивизионов. Традиционный гала-матч финала фестиваля, в котором планируется участие президента России Владимира Путина, состоится в ледовом дворце «Большой» 10 мая. Финальные соревнования пройдут в трех дивизионах по возрасту, уровню мастерства и хоккейной подготовки участников в соответствии с теми дивизионами, в которых они играли в отборочном этапе — «Любитель 40+», «Любитель 18+ лига мечты» и «Любитель 18+ лига надежды».

«Этот сезон стал для Ночной лиги самым массовым в плане количества команд и регионов, принявших участие в отборочном этапе. Соответственно, увеличилось и количество участников финала фестиваля в Сочи. Исходя из этого Ночная лига составила схему проведения турниров так, чтобы, с одной стороны, обеспечить всем командам необходимое количество игр, а с другой — уложиться в разумные сроки. В итоге финал пройдет за 13 дней с 4 по 16 мая, 10 мая, ровно посередине турнира, состоится одна-единственная встреча — гала-матч фестиваля», — сказал генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов.

«Могу сказать, что в первые шесть дней турнира будут проходить по 40 матчей и более 30 — во вторые. Составляя календарь, мы специально предусмотрели, чтобы обладатель Кубка Крутова определился к 10 мая — ведь по традиции он получает главный трофей любительского чемпионата страны из рук главы государства. Поэтому “Лига чемпионов” и второй дивизион “40+” стартуют в Сочи первыми и завершают свои турниры 9 мая. После этого на финал фестиваля прибывают команды “Лиги мечты” и “Лиги надежды”, турниры которых проходят с 11 по 16 мая, когда состоится церемония закрытия», — добавил Бахмутов.

Матчи финала фестиваля 2017 года пройдут на пяти катках: главном и тренировочном ледового дворца «Большой», дворца зимнего спорта «Айсберг» и двух тренировочного центра фигурного катания и шорт-трека, расположенного рядом с «Айсбергом». Всего в отборочном этапе в сезоне-2016/17 принимали участие 832 команды из 76 субъектов Российской Федерации.
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