Минспорт РФ подтвердил, что Португалов не работает с хоккейными клубами

Ранее журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт утверждал, что Португалов на данный момент работает «с российскими хоккеистами». Позже президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что у него нет такой информации и он с Португаловым не знаком.

«Я вчера узнавал, работает ли Португалов в одном из наших хоккейных клубов. Он там не работает, — сказал Колобков. — Поэтому я не знаю, о каком клубе говорит Зеппельт».

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 10 марта вынес решение о пожизненной дисквалификации бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалова. Он был признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): 32.2 (f) «Обладание запрещенной субстанцией или методом», 32.2 (g) «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», 32.2 (h) «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода» антидопинговых правил IAAF.

Португалов являлся одним из фигурантов фильма немецкого телеканала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Факты, упомянутые в фильме, стали предметом расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), результатом которого стала дисквалификация ВФЛА советом IAAF. По данным комиссии, Португалов, который также работал в ВФЛА, рассылал спортсменам рекомендации, как принимать допинг.