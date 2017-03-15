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15 марта 2017, 7:26 | Хоккей: Россия | Sibnovosti.ru

В Новосибирске на стадионе «Сибсельмаш» построят крытую ледовую арену

Проект будет реализовываться в рамках частно-государственного партнерства.

Крытая арена для тренировок по хоккею с мячом на стадионе «Сибсельмаш» в Новосибирске может быть построена примерно через год, сообщил журналистам руководитель департамента физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

«Сегодня речь идет о строительстве в рамках частно-государственного партнерства на нашем стадионе “Сибсельмаш” крытой арены для тренировочного процесса — не полноразмерной, которая удовлетворяла запросы для тренировок в тот период времени, когда еще искусственный лед не готов на главной арене», — сказал Ахапов.

Проект будет реализовываться в рамках частно-государственного партнерства.

Относительно строительства крытой основной арены он высказался, что «на сегодняшний день вопрос открыт».
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