В Новосибирске на стадионе «Сибсельмаш» построят крытую ледовую арену

Крытая арена для тренировок по хоккею с мячом на стадионе «Сибсельмаш» в Новосибирске может быть построена примерно через год, сообщил журналистам руководитель департамента физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

«Сегодня речь идет о строительстве в рамках частно-государственного партнерства на нашем стадионе “Сибсельмаш” крытой арены для тренировочного процесса — не полноразмерной, которая удовлетворяла запросы для тренировок в тот период времени, когда еще искусственный лед не готов на главной арене», — сказал Ахапов.

Проект будет реализовываться в рамках частно-государственного партнерства.

Относительно строительства крытой основной арены он высказался, что «на сегодняшний день вопрос открыт».