В Новосибирске на стадионе «Сибсельмаш» построят крытую ледовую арену
Проект будет реализовываться в рамках
частно-государственного партнерства.
Крытая арена для тренировок по хоккею с мячом на стадионе «Сибсельмаш» в Новосибирске может быть построена примерно через год, сообщил журналистам руководитель департамента физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
«Сегодня речь идет о строительстве в рамках
Проект будет реализовываться в рамках
Относительно строительства крытой основной арены он высказался, что «на сегодняшний день вопрос открыт».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter