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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29076531/
14 марта 2017, 20:05 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Рубин» обыграл «СКА-Нева», «Динамо» Бш победило «Спутник» в плей-офф ВХЛ

Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф ВХЛ.

«Рубин» обыграл «СКА-Нева» в Санкт-Петербурге и сравнял счёт в серии (2:0, 1−1).

Дубль сделал Андрей Антонов, вратарь Денис Франскевич сыграл на ноль. «Динамо» Бш обыграла «Спутник» со счётом 6:4, увеличив отрыв в серии (2−0).

В составе «Динамо» отличились Артём Волков, Александр Кузнецов, а Дмитрий Марковин и Дмитрий Сидляров оформили дубли. Голы «Спутника» на счету Александра Шибаева, Григория Серкина, Егора Рожкова и Константина Фомичёва.
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