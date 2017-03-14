«Рубин» обыграл «СКА-Нева», «Динамо» Бш победило «Спутник» в плей-офф ВХЛ
Завершились очередные матчи второго раунда
плей-офф ВХЛ.
«Рубин» обыграл «СКА-Нева» в
Дубль сделал Андрей Антонов, вратарь Денис Франскевич сыграл на ноль. «Динамо» Бш обыграла «Спутник» со счётом 6:4, увеличив отрыв в серии (2−0).
В составе «Динамо» отличились Артём Волков, Александр Кузнецов, а Дмитрий Марковин и Дмитрий Сидляров оформили дубли. Голы «Спутника» на счету Александра Шибаева, Григория Серкина, Егора Рожкова и Константина Фомичёва.
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