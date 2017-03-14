Куйвашев намерен создать оргкомитет Кубка мира по хоккею

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Кубок мира по хоккею среди молодежных команд пройдет с 19 по 27 августа нынешнего года. Организационный комитет возглавил сам губернатор Евгений Куйвашев, также в состав вошли вице-губернатор Павел Креков, генеральный директор «УГМК-Холдинг», президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и вице-президент континентальной хоккейной лиги Георгий Кобылянский, отметили в пресс-службе губернатора региона.

Спортивное событие мирового масштаба пройдет сразу в двух городах области — Екатеринбурге и Верхней Пышме. На Кубок приглашены лучшие команды мира, среди которых американцы и канадцы. К моменту проведения поручено подготовить ледовые арены к соревнованиям, обеспечить их проведение на высоком организационном уровне. Организаторы также позаботятся о питании и проживании участников турнира, а также обеспечат медицинское и транспортное обслуживание и безопасность.

Добавим, что в июне прошлого года губернатор Евгений Куйвашев поддержал заявку федерации хоккея России о проведении в Свердловской области Кубка мира среди молодежных клубных команд в 2017 году. Глава региона не раз отмечал, что «это крупное международное мероприятие — не только вклад в популяризацию спорта, формирование здорового образа жизни, но и позиционирование региона как одного из ключевых спортивных центров страны, также Кубок мира станет дополнительной площадкой для отработки навыков уральских волонтеров в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года». Только за последний год в Свердловской области было построено 12 новых ледовых площадок. Большая часть средств на проведение Кубка будет выделена из федерального бюджета и фонда молодежной хоккейной лиги.

Напомним, Кубок мира среди молодежных команд уже проходил в Свердловской области в 2015 году.