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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29068362/
14 марта 2017, 10:59 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» отправляются в турне по республике

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Игроки и тренеры «Салавата Юлаева» отправляются в поездку по городам республики.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, в рамках проекта «Моя родная команда» хоккеисты «Салавата Юлаева» встретятся с болельщиками, сыграют товарищеские матчи с любительскими командами, раздадут автографы.

Расписание тура: 18 марта — Туймазы, «Туймазы-Арена»; 19 марта — Стерлитамак, «Стерлитамак-Арена»; 25 марта — Уфа, «Уфа-Арена»; 26 марта — Салават, СКК «Салават».

Вместе с командой в поездку отправляются маскоты Салават и Юлай, группа поддержки «Green Heart» и группа поддержки на льду «Ice Girls». Прямо на аренах можно будет поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться со звездами КХЛ и ветеранами хоккея, приобрести фирменную атрибутику и сувенирную продукцию «Салавата Юлаева».
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