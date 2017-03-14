Хоккеисты «Салавата Юлаева» отправляются в турне по республике
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Игроки и тренеры «Салавата Юлаева» отправляются в поездку по городам республики.
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Расписание тура: 18 марта — Туймазы, «Туймазы-Арена»; 19 марта — Стерлитамак, «Стерлитамак-Арена»; 25 марта — Уфа, «Уфа-Арена»; 26 марта — Салават, СКК «Салават».
Вместе с командой в поездку отправляются маскоты Салават и Юлай, группа поддержки «Green Heart» и группа поддержки на льду «Ice Girls». Прямо на аренах можно будет поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться со звездами КХЛ и ветеранами хоккея, приобрести фирменную атрибутику и сувенирную продукцию «Салавата Юлаева».
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