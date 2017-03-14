«Авангард» и «Металлург» выиграли третьи матчи плей-офф КХЛ на Востоке

Три шайбы у «сталеваров» в этом поединке забросил Данис Зарипов, по одной его партнеры по звену Сергей Мозякин и Ян Коварж. У казахстанского клуба «хет-триком» отметился Дастин Бойд. Это уже третья победа «Металлурга» в серии, и для выхода в финал ему осталось выиграть лишь один поединок.

В другой паре интриги чуть больше. После двух домашних поражений омский «Авангард» в овертайме одолел в Казани местный «Ак Барс» 4:3 и сократил разрыв в серии до минимума. У гостей забивали Илья Зубов (дважды), Валентин Пьянов и Дэвид Бут, у хозяев, которые, к слову, вели в счете 2:0 к 6-й минуте игры, — Артем Лукоянов, Андрей Попов и Антон Глинкин.

Во вторник, 14 марта, турнир продолжится четвертыми матчами в полуфиналах Западной конференции. В Москве «Динамо» примет СКА, а в Ярославле «Локомотив» сыграет с ЦСКА. В обеих сериях впереди гости — 2:1.