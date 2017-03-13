«Динамо» (Балашиха) обыграло «Спутник» в первом матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Тагиле, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Марковин (1-я и 38-я минуты), Кирилл Пилипенко (43) и Владислав Ефремов (53). У «Спутника» на 48-й минуте отличился Виталий Жиляков.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0. Второй матч пройдет 14 марта в Нижнем Тагиле.