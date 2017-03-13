Хоккеистка «Торнадо» Белякова получила предложение выйти замуж по окончании матча ЖХЛ
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Молодой человек нападающей подмосковного клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Торнадо» Людмилы Беляковой Александр Хомутов сделал ей предложение выйти за него замуж по окончании заключительного матча сезона. Об этом сообщает
пресс-служба ЖХЛ.
Встреча между «Торнадо» и командой «Арктик-Университет» завершился в пользу команды Беляковой со счетом 9:1. После финального свистка Хомутов, который также является хоккеистом, вышел в центр площадки и сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием.
«Предложение стало для меня неожиданным и приятным событием. Когда вышла в центр поля, то не сразу поняла зачем, но потом вышел Саша, и стало все понятно. Я никак не могла ожидать предложения, я была тронута и у моего любимого сюрприз удался, и я, конечно, ответила ему «да!», — сообщила Белякова.
Хоккеистка также поделилась некоторыми подробностями их с будущим мужем совместной жизни.
«Все свободное время мы стараемся проводить вместе. Поэтому, когда у меня появляются дни, без игр и сборов, я езжу к нему, и мы устраиваем совместные тренировки — либо на льду, либо на земле. Совмещаю, так сказать, приятное с полезным», — сказала спортсменка.
Белякова — двукратная чемпионка зимней Универсиады и первая отечественная хоккеистка, подписавшая контракт с клубом женской Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Риветерс». За этот клуб она выступала в сезоне-2015/16, после чего вернулась домой.
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