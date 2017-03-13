В системе «Куньлуня» появится команда МХЛ

«Сейчас в клубе немного китайских хоккеистов, потому что их просто нет в этом возрасте: много детей от 7 до 12 лет, а старший возраст не такой многочисленный.

В следующем сезоне появится молодежная команда: у ребят будет стимул расти дальше как профессиональным хоккеистам, будет новая ступенька для попадания в команду КХЛ и сборную Китая. В молодежной команде будут играть хоккеисты с китайским паспортом, допускается участие россиян — финнов и североамериканцев там не будет, — приводит ТАСС слова Кобылянского.

Напомним, нынешний сезон стал первым в истории «Куньлунь Ред Стар». Команда под руководством Владимира Юрзинова-младшего заняла восьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф в пяти матчах проиграла серию магнитогорскому «Металлургу».

Ранее было объявлено, что в системе «Куньлуня» также будут созданы команды ВХЛ и ЖХЛ.