В системе «Куньлуня» появится команда МХЛ
Молодежная команда из системы «Куньлунь Ред Стар» сыграет в следующем сезоне МХЛ, сообщил
вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.
«Сейчас в клубе немного китайских хоккеистов, потому что их просто нет в этом возрасте: много детей от 7 до 12 лет, а старший возраст не такой многочисленный.
В следующем сезоне появится молодежная команда: у ребят будет стимул расти дальше как профессиональным хоккеистам, будет новая ступенька для попадания в команду КХЛ и сборную Китая. В молодежной команде будут играть хоккеисты с китайским паспортом, допускается участие россиян — финнов и североамериканцев там не будет, — приводит ТАСС слова Кобылянского.
Напомним, нынешний сезон стал первым в истории «Куньлунь Ред Стар». Команда под руководством Владимира
Ранее было объявлено, что в системе «Куньлуня» также будут созданы команды ВХЛ и ЖХЛ.
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