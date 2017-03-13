Команда из системы «Куньлуня» сыграет в МХЛ в следующем сезоне

Ранее было объявлено о создании координационного совета клуба, куда вошли известные хоккейные деятели и функционеры. Задачей совета является помощь пекинскому клубу, дебютировавшему в нынешнем сезоне в КХЛ, в создании инфраструктуры и выстраивании системы, включая участие команд «Куньлуня» в МХЛ, Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Женской хоккейной лиге (ЖХЛ).

«Для “Куньлуня” первостепенно создать себе длинную скамейку игроков, а для этого нужны команды в МХЛ и ВХЛ, женская команда — это уже следующий этап. Сейчас в клубе немного китайских хоккеистов, потому что их просто нет в этом возрасте: много детей от 7 до 12 лет, а старший возраст не такой многочисленный, — сказал Кобылянский. — В следующем сезоне появится молодежная команда: у ребят будет стимул расти дальше как профессиональным хоккеистам, будет новая ступенька для попадания в команду КХЛ и сборную Китая. В молодежной команде будут играть хоккеисты с китайским паспортом, допускается участие россиян — финнов и североамериканцев там не будет».