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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29060470/
13 марта 2017, 16:40 | Хоккей: Россия | ТАСС

Команда из системы «Куньлуня» сыграет в МХЛ в следующем сезоне

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Команда из системы пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» сыграет в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил вице- президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Ранее было объявлено о создании координационного совета клуба куда вошли известные хоккейные деятели и функционеры. Увеличить
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Ранее было объявлено о создании координационного совета клуба, куда вошли известные хоккейные деятели и функционеры. Задачей совета является помощь пекинскому клубу, дебютировавшему в нынешнем сезоне в КХЛ, в создании инфраструктуры и выстраивании системы, включая участие команд «Куньлуня» в МХЛ, Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Женской хоккейной лиге (ЖХЛ).

«Для “Куньлуня” первостепенно создать себе длинную скамейку игроков, а для этого нужны команды в МХЛ и ВХЛ, женская команда — это уже следующий этап. Сейчас в клубе немного китайских хоккеистов, потому что их просто нет в этом возрасте: много детей от 7 до 12 лет, а старший возраст не такой многочисленный, — сказал Кобылянский. — В следующем сезоне появится молодежная команда: у ребят будет стимул расти дальше как профессиональным хоккеистам, будет новая ступенька для попадания в команду КХЛ и сборную Китая. В молодежной команде будут играть хоккеисты с китайским паспортом, допускается участие россиян — финнов и североамериканцев там не будет».

Куньлунь
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