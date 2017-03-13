Борис Михайлов встретится с болельщиками в музее хоккея

Специально для автограф-сессии #Музейхоккея выпустил флаеры, на которых и распишетсяБорис Михайлов.



Для посещения мероприятия необходимо:



— зарегистрироваться, отправив свои контактные данные до 13:00 17 марта на почту info@hockeymuseum.ru;



— приобрести билет в музей в кассах Парка Легенд.



Зарегистрированные участники получат сувенир от музея хоккея. За час до мероприятия начнутся бесплатные экскурсии по выставке «Красная машина: страницы истории».



Дополнительная информация по телефону: + 7 (495) 223−01−37 .