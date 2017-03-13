Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29060456/
13 марта 2017, 16:39 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Борис Михайлов встретится с болельщиками в музее хоккея

Встреча с двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира, легендой ЦСКА и сборной СССР начнётся 17 марта в 17:00 и пройдёт в формате дискуссии, где любой желающий сможет задать вопрос легенде хоккея, а после — получить автограф Бориса Петровича.

Специально для автограф-сессии #Музейхоккея выпустил флаеры, на которых и распишетсяБорис Михайлов.

Для посещения мероприятия необходимо:

— зарегистрироваться, отправив свои контактные данные до 13:00 17 марта на почту info@hockeymuseum.ru;

— приобрести билет в музей в кассах Парка Легенд.

Зарегистрированные участники получат сувенир от музея хоккея. За час до мероприятия начнутся бесплатные экскурсии по выставке «Красная машина: страницы истории».

Дополнительная информация по телефону: + 7 (495) 223−01−37.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Одна из школ олимпийского резерва ЦСКА будет названа в честь Петрова

Одна из школ олимпийского резерва ЦСКА будет названа в честь Петрова

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Одну из детско-юношеских школ олимпийского резерва ЦСКА планируется назвать именем двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира по хоккею Владимира Петрова, похороненного в четверг на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом ТАСС сообщил начальник ЦСКА Михаил Барышев.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Геймер и победительница конкурса красоты. Секс-символ киберспорта

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!