Борис Михайлов встретится с болельщиками в музее хоккея
Встреча с двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира, легендой ЦСКА и сборной СССР начнётся 17 марта в 17:00 и пройдёт в формате дискуссии, где любой желающий сможет задать вопрос легенде хоккея, а после — получить автограф Бориса Петровича.
Специально для
Для посещения мероприятия необходимо:
— зарегистрироваться, отправив свои контактные данные до 13:00 17 марта на почту info@hockeymuseum.ru;
— приобрести билет в музей в кассах Парка Легенд.
Зарегистрированные участники получат сувенир от музея хоккея. За час до мероприятия начнутся бесплатные экскурсии по выставке «Красная машина: страницы истории».
Дополнительная информация по телефону: +
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