Наставник «Торнадо» Чистяков признан лучшим тренером чемпионата ЖХЛ по итогам сезона

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Под руководством Чистякова, который также является и главным тренером сборной России, «Торнадо» в нынешнем сезоне второй раз подряд стал чемпионом ЖХЛ и девятикратным чемпионом России. Этот титул команда выиграла еще 23 февраля после того, как ближайший преследователь «Торнадо» уфимская «Агидель» не смогла в основное время победить санкт-петербургское «Динамо» и потеряла шансы догнать подмосковный клуб в турнирной таблице.

Лучшим защитником стала Нина Пирогова («Торпедо»). Лучшим вратарем признана Мария Сорокина («Динамо», Санкт- Петербург). Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стала форвард Анна Шохина («Торнадо»).

Чемпионат ЖХЛ проходит по круговой системе — все семь клубов проводят по 36 матчей в сезоне.