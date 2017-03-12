Наставник «Торнадо» Чистяков признан лучшим тренером чемпионата ЖХЛ по итогам сезона
ДМИТРОВ /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер подмосковного «Торнадо» Алексей Чистяков признан лучшим тренером чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) по итогам сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Под руководством Чистякова, который также является и главным тренером сборной России, «Торнадо» в нынешнем сезоне второй раз подряд стал чемпионом ЖХЛ и девятикратным чемпионом России. Этот титул команда выиграла еще 23 февраля после того, как ближайший преследователь «Торнадо» уфимская «Агидель» не смогла в основное время победить
Лучшим защитником стала Нина Пирогова («Торпедо»). Лучшим вратарем признана Мария Сорокина («Динамо», Санкт- Петербург). Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стала форвард Анна Шохина («Торнадо»).
Чемпионат ЖХЛ проходит по круговой системе — все семь клубов проводят по 36 матчей в сезоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter