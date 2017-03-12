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12 марта 2017, 18:04 | Хоккей: Россия | ТАСС

Наставник «Торнадо» Чистяков признан лучшим тренером чемпионата ЖХЛ по итогам сезона

ДМИТРОВ /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер подмосковного «Торнадо» Алексей Чистяков признан лучшим тренером чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) по итогам сезона.

Под руководством Чистякова который также является и главным тренером сборной России Торнадо в нынешнем сезоне второй раз подряд стал чемпионом ЖХЛ и девятикратным чемпионом России. Увеличить
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Под руководством Чистякова, который также является и главным тренером сборной России, «Торнадо» в нынешнем сезоне второй раз подряд стал чемпионом ЖХЛ и девятикратным чемпионом России. Этот титул команда выиграла еще 23 февраля после того, как ближайший преследователь «Торнадо» уфимская «Агидель» не смогла в основное время победить санкт-петербургское «Динамо» и потеряла шансы догнать подмосковный клуб в турнирной таблице.

Лучшим защитником стала Нина Пирогова («Торпедо»). Лучшим вратарем признана Мария Сорокина («Динамо», Санкт- Петербург). Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стала форвард Анна Шохина («Торнадо»).

Чемпионат ЖХЛ проходит по круговой системе — все семь клубов проводят по 36 матчей в сезоне.
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