«Сарыарка» победила «Зауралье» в первом матче серии ¼ финала плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Караганде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользы «Сарыарки». В составе победителей шайбы забросили Олег Ломако (20-я минута), Виталий Смольянинов (21) и Артур Сарваров (53). У гостей отличился Евгений Сулимов (58).

Второй матч серии до четырех побед пройдет в понедельник в Караганде.