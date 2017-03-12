«Сарыарка» победила «Зауралье» в первом матче серии ¼ финала плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Карагандинская «Сарыарка» победила «Зауралье» из Кургана в первом матче серии ¼ финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Караганде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользы «Сарыарки». В составе победителей шайбы забросили Олег Ломако (20-я минута), Виталий Смольянинов (21) и Артур Сарваров (53). У гостей отличился Евгений Сулимов (58).
Второй матч серии до четырех побед пройдет в понедельник в Караганде.
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