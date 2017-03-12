Завершился игровой день плей-офф МХЛ
Завершились очередные матчи ервого раунда
плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.
«Стальные Лисы» — «Сибирские Снайперы» — 4:1, общий счёт в серии 1−0.
«Реактор» — «Авто» — 1:2, счёт в серии 0−1;
«Красная Армия» — «Динамо» СПб — 3:2, счёт в серии 1−1;
«Локо» — «Алмаз» — 2:4, счёт в серии 0−2;
«Русские Витязи» — МХК «Спартак» — 4:2, счёт в серии 2−0;
СКА-1946 — «Чайка» — 2:3, счёт в серии 1−1;
«Ирбис» — «Белые Медведи» — 4:3 Б, счёт в серии 1−0;
«Кузнецкие Медведи» — «Сарматы» — 3:4 Б, счёт в серии 0−1.
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