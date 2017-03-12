Победа «Торнадо» над ХК «Арктик-Университет» завершила чемпионат ЖХЛ сезона-2016/17

Встреча, прошедшая в воскресенье в Дмитрове, завершилась со счетом 9:1 (1:0, 4:0, 4:1) в пользу «Торнадо», подмосковный клуб ранее досрочно стал чемпионом ЖХЛ. В составе победительниц по хет-трику оформили Алевтина Штарева и Анна Шохина.

В других матчах дня уфимская «Агидель» дома разгромила сборную команду Свердловской области — 15:2. Нижегородский СКИФ на своем льду уступил красноярскому клубу «Бирюса» — 0:2.

По итогам чемпионата ЖХЛ сезона-2016/17 турнирная таблица выглядит следующим образом:

1. «Торнадо» — 93 очка,

2. «Агидель» — 82,

3. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 69,

4. «Бирюса» — 49,

5. СКИФ — 48,

6. «Арктик-Университет» — 37,

7. СКСО — 0.