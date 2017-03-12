Анна Шохина стала лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата ЖХЛ

Победителем стал клуб «Торнадо» из Московской области, второе место у уфимской «Агидели», третье осталось за петербургским «Динамо».



Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стала Анна Шохина, защищающая цвета «Торнадо». На счету 19-летней хоккеистки 75 (36+39) результативных баллов. Лучшим снайпером защитником стала Анна Щукина из «Агидели», лучший вратарь — Сорокина Мария из «Динамо».