Анна Шохина стала лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата ЖХЛ
Завершился чемпионат Женской хоккейной лиги.
Победителем стал клуб «Торнадо» из Московской области, второе место у уфимской «Агидели», третье осталось за петербургским «Динамо».
Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стала Анна Шохина, защищающая цвета «Торнадо». На счету 19-летней хоккеистки 75 (36+39) результативных баллов. Лучшим снайпером защитником стала Анна Щукина из «Агидели», лучший вратарь — Сорокина Мария из «Динамо».
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