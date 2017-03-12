Путин в составе «Звёзд Хабаровска» забил единственную шайбу на благотворительном матче

Хабаровск, 12 марта, AmurMedia.

Накануне в «Платинум Арене» прошёл благотворительный матч памяти Олега Вевчеренко, в котором встретились «Тигры Амура» и «Звёзды Хабаровска». В составе «Звёзд Хабаровска» на лёд вышли видные деятели города, представители бизнеса и просто любители хоккея. А вот команду «Тигры Амура» составили легенды хабаровского хоккея, многие из которых выходили на лёд вместе с Олегом Вевчеренко и представители ветеранского хоккейного движения Хабаровска, сообщает ИА AmueMedia со ссылкой на сайт ХК «Амур».

11 марта — день рождения Олега Вевчеренко — одного из самых ярких и бесстрашных защитников в истории нашего клуба. Вместе с хабаровским клубом он прошёл весь путь его становления — от третьего эшелона до элиты российского хоккея… 20 сентября 2003 года жизненный путь легенды хабаровского хоккея трагически прервался… Но память о нём останется в сердцах каждого, кто любит хоккей в Хабаровске.

«Тигры» оставили мало шансов своим соперникам. Их состав буквально пестрил звёздными именами — Олег Филимонов, Сергей Ясаков, Михаил Переяслов, Константин Арендов, Дмитрий Тарасов, Алексей Маркин, Юрий Фимин и многие другие экс-игроки «Амура» блистали на льду в этот субботний день.

Достойно держались «Звёзды» только один период — единственную шайбу в стартовом отрезке забил Константин Арендов. Но уже в дальнейшем преимущество «Тигров» только росло — отличались Андрей Киселёв, дважды Игорь Марюхин, Игорь Иванов, ещё раз Константин Арендов и Юрий Фимин. «Звёзды Хабаровска» ответили одним голом — отличился Евгений Путин. Мини-реванш «Звёзды» взяли в серии буллитов, где переиграли «Тигров» — 3:1. Окончательный итог встречи — 7:1, в пользу «Тигров».

Собравшиеся на трибунах зрители, а их в этот день пришло действительно много, не остались разочарованными. Ведь хоккей — это целая жизнь, которая дарит всем его настоящим любителям только приятные эмоции и воспоминания. И память о самых ярких из них остаётся навсегда. Игра Олега Вевчеренко — в числе таких….