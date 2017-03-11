Ролик с тренировкой детской команды «Авто» собрал 17 млн просмотров

Тренер команды Александр Антропов, выступавший в сезоне-2012/13 за «Автомобилист», выкладывает ролики с занятий на льду и в зале. На турнире в Павловском Посаде (Московская область) «Планета хоккея» команда «Авто"-2008 обыграла всех соперников с общим счётом 112:7. Один из наставников «Авто"-2008, Александр Антропов, рассказал о подготовке юного поколения хоккеистов.



«В зале мы занимаемся ежедневно. В основном делаем упор на развитие координации, ловкости, гибкости и техники владения клюшкой. Этим мы занимаемся ежедневно в течение трёх лет. Владение клюшкой у ребят сейчас на уровне профессиональных игроков. Когда я играл в хоккей, мы такого не умели. За счёт того что умеем правильно донести до детей информацию, они нас понимают и добиваются успехов. В этом возрасте важно уделять внимание катанию — в этом весь секрет.



Упражнения, которые я выкладываю в Сеть, в основном на катание или исполнение буллитов.

За три года у нас не было ни одного одинакового упражнения. Придумываем всё сами. Работаю вместе с Сергеем Немолодышевым (выступал за «Автомобилист» в 2009—2013 годах. — Прим. «Чемпионата»). Он просто в социальных сетях не сидит, поэтому выкладываю всё только я. Работаем мы вдвоём", — сказал Антропов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцева.

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