ХК «Сочи» проведет «День Леопардов»
Площадка Дворца спорта «Большой» во время мероприятия разделится на две части: ледовая зона и платформа с различными активностями.
Сегодня в ДС «Большой» Сочи пройдет праздничная встреча «День Леопардов».
Площадка Дворца во время мероприятия разделится на две части: ледовая зона и платформа с различными активностями. На льду можно будет покататься в сопровождении нескольких представителей «леопардов». Для всех юных болельщиков черноморцев будет функционировать отдельная зона, а для любителей активных игр и видеоконсолей откроют специальную игровую зону.
Пообщаться с болельщиками придут и представители тренерского штаба южан. С каждым из них можно пообщаться, задать интересующие вопросы, высказать пожелания и, конечно, сфотографироваться, сообщили ГТРК «Кубань» в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter