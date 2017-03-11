Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29041588/
11 марта 2017, 14:19 | Хоккей: Россия | ГТРК «Кубань»

ХК «Сочи» проведет «День Леопардов»

Площадка Дворца спорта «Большой» во время мероприятия разделится на две части: ледовая зона и платформа с различными активностями.

Сегодня в ДС «Большой» Сочи пройдет праздничная встреча «День Леопардов».

Площадка Дворца во время мероприятия разделится на две части: ледовая зона и платформа с различными активностями. На льду можно будет покататься в сопровождении нескольких представителей «леопардов». Для всех юных болельщиков черноморцев будет функционировать отдельная зона, а для любителей активных игр и видеоконсолей откроют специальную игровую зону.

Пообщаться с болельщиками придут и представители тренерского штаба южан. С каждым из них можно пообщаться, задать интересующие вопросы, высказать пожелания и, конечно, сфотографироваться, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ХК «Сочи».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости