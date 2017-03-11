ХК «Сочи» проведет «День Леопардов»

Сегодня в ДС «Большой» Сочи пройдет праздничная встреча «День Леопардов».

Площадка Дворца во время мероприятия разделится на две части: ледовая зона и платформа с различными активностями. На льду можно будет покататься в сопровождении нескольких представителей «леопардов». Для всех юных болельщиков черноморцев будет функционировать отдельная зона, а для любителей активных игр и видеоконсолей откроют специальную игровую зону.