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10 марта 2017, 23:37 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеистки «Торнадо» забросили 10 шайб в ворота «Арктик-Университета» в матче ЖХЛ

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Хоккеистки подмосковного «Торнадо» разгромили ухтинский «Арктик-Университет» в домашнем матче чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Игра, прошедшая в пятницу в подмосковном Дмитрове, закончилась со счетом 10:1 (7:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяек льда, которые ранее досрочно стали чемпионками этого сезона.

В других матчах уфимская «Агидель» на своем льду разгромила екатеринбургский СКСО — 13:1, а нижегородский СКИФ дома победил красноярскую «Бирюсу» — 3:1.
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