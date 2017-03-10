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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29038464/
10 марта 2017, 23:10 | Хоккей: Россия | ТАСС

Третьяк: ФХР всегда готова проводить матчи сборной в разных городах

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) всегда заинтересована в проведении матчей национальной сборной в разных городах. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее ФХР сообщила, что сборная России проведет в середине апреля два матча с командой Франции в Челябинске.

«К сожалению, не все иностранные команды хотят ехать в другие города — все хотят играть в Москве и Санкт- Петербурге, — сказал Третьяк. — Мы же ездим во все города за границей, куда нас посылают. Я им сказал, что у нас хороший стадион, хорошие условия, мы сделаем игру пораньше, в 12 часов, и сумели уговорить».

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Владимир Петров — рекордсмен чемпионатов мира по хоккею и первый глава федерации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров скончался в возрасте 69 лет. Петров был центрфорвардом сильнейшей в стране тройки нападения 70-х годов, где на флангах выступали Борис Михайлов и Валерий Харламов, а также являлся первым президентом Федерации хоккея России.
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