Третьяк: ФХР всегда готова проводить матчи сборной в разных городах
МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) всегда заинтересована в проведении матчей национальной сборной в разных городах. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.
Ранее ФХР сообщила, что сборная России проведет в середине апреля два матча с командой Франции в Челябинске.
«К сожалению, не все иностранные команды хотят ехать в другие города — все хотят играть в Москве и Санкт- Петербурге, — сказал Третьяк. — Мы же ездим во все города за границей, куда нас посылают. Я им сказал, что у нас хороший стадион, хорошие условия, мы сделаем игру пораньше, в 12 часов, и сумели уговорить».
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