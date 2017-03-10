Третьяк: ФХР всегда готова проводить матчи сборной в разных городах

Ранее ФХР сообщила, что сборная России проведет в середине апреля два матча с командой Франции в Челябинске.

«К сожалению, не все иностранные команды хотят ехать в другие города — все хотят играть в Москве и Санкт- Петербурге, — сказал Третьяк. — Мы же ездим во все города за границей, куда нас посылают. Я им сказал, что у нас хороший стадион, хорошие условия, мы сделаем игру пораньше, в 12 часов, и сумели уговорить».