«Трактор» продлил на 2 года контракт с нападающим Щехурой
Новый контракт канадского центрфорварда рассчитан до конца сезона 2018/2019.
Челябинский «Трактор» объявил о продлении контракта с нападающим Полом Щехурой — соглашение рассчитано на два года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отдел информации ХК.
В текущем сезоне канадский центрфорвард провел за «черно-белых» все матчи без исключения и стал лучшим бомбардиром команды, набрав 44 (15+29) балла за результативность при показателе полезности +12.
Напомним, накануне «Трактор» заключил новый контракт с вратарем Василием Демченко — соглашение с голкипером рассчитано на два сезона.
Родился: 30 ноября 1985
Гражданство: Канада
Амплуа: Центральный нападающий/Крайний нападающий
Рост: 180 см
Вес: 89 кг
Юниорская команда: Brant County Golden Eagles
Клубная карьера: Brant County Golden Eagles / Brantford Golden Eagles MWJHL, Western Michigan Univ. NCAA, Iowa Stars и Norfolk Admirals (все — AHL), Tampa Bay Lightning и Buffalo Sabres (все — NHL), Rochester Americans AHL, HC Lev Прага, Чехия, «Динамо» Рига, Латвия, «Динамо» Минск, Беларусь (все — КХЛ).
Достижения: самый результативный игрок сезона 2002/2003 и MVP MWJHL, обладатель Кубка Надежды («Динамо» Рига, 2013).
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