Сборная России по хоккею сыграет в Челябинске

Сборная России по хоккею приедет в Челябинск.

Здесь ей предстоит сыграть два матча со сборной Франции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

Встречи пройдут в рамках турнира «Еврочеллендж». Игры состоятся 13 и 15 апреля в ледовой арене «Трактор». Они станут этапом подготовки перед грядущим чемпионатом мира. В борьбе за право принять у себя национальную команду южноуральская столица обошла Казань и Ярославль.