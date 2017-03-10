Сборная России по хоккею сыграет в Челябинске
Национальная команда сразится с французами на Южном Урале.
Сборная России по хоккею приедет в Челябинск.
Здесь ей предстоит сыграть два матча со сборной Франции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Встречи пройдут в рамках турнира «Еврочеллендж». Игры состоятся 13 и 15 апреля в ледовой арене «Трактор». Они станут этапом подготовки перед грядущим чемпионатом мира. В борьбе за право принять у себя национальную команду южноуральская столица обошла Казань и Ярославль.
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