Стал известен новый состав Правления ХК «Салават Юлаев»
УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. В уфимском хоккейном клубе «Салават Юлаев» пока остается неизвестным имя нового главного тренера и его помощников. Стал известен полный состав нового Правления клуба.
Ранее
Как сообщает ряд СМИ, в состав Правления вошел представитель «Роснефти» Геннадий Букаев, работавший с 1992 по 1999 годы начальником Государственной налоговой инспекции по Республике Башкортостан, а ныне занимающий должность генерального директора компании «Роснефтегаз». Его задачей будет отслеживание движения спонсорских денег.
Остались на своих местах генеральный менеджер Леонид Вайсфельд и специалист по работе с болельщиками Дмитрий Ганабин.
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