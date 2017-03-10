Стал известен новый состав Правления ХК «Салават Юлаев»

Ранее пресс-служба уфимского клуба сообщила о назначении новых председателя Правления и президента клуба Владимира Нагорного и генерального директора Тагира Ибрагимова.

Как сообщает ряд СМИ, в состав Правления вошел представитель «Роснефти» Геннадий Букаев, работавший с 1992 по 1999 годы начальником Государственной налоговой инспекции по Республике Башкортостан, а ныне занимающий должность генерального директора компании «Роснефтегаз». Его задачей будет отслеживание движения спонсорских денег.

Остались на своих местах генеральный менеджер Леонид Вайсфельд и специалист по работе с болельщиками Дмитрий Ганабин.