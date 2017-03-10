Хоккеисты «Ермака» из Ангарска зачехлили клюшки на чемпионате ВХЛ

Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска проиграли «Спутнику» со счетом 3:4 в седьмом матче 1/8 стадии плей-офф чемпионата ВХЛ. Спортсмены из Ангарска победили в трех встречах, игроки из Нижнего Тагила были сильнейшими четырежды. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу команды.

В очередном матче «оранжевой» дружине удалось три раза поразить ворота соперников. Авторами голов стали Дмитрий Лукин, Алексей Яковлев и Дмитрий Михайлов.

«На протяжении всех семи матчей — равная игра с равными возможностями. Наши ребята сделали все возможное. Команду “Спутник” мы поздравляем с победой. Желаем удачи в следующем круге. И ребятам, конечно, отдельное спасибо за проведенные матчи. Большое спасибо нашим болельщикам, которые в нас верили», — рассказал и.о. главного тренера «Ермака» Марат Аскаров.

Сезон для хоккеистов из Ангарска закончен.