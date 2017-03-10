«Сокол» проиграл «Зауралью» и вылетел из плей-офф ВХЛ

Хоккеисты «Сокола» проиграли «Зауралью» в седьмом матче 1/8 финала ВХЛ. Решающая игра прошла 9 марта на площадке Ледового дворца им. Парышева в Кургане.

Судьба встречи решилась во втором периоде, когда «крылатые» пропустили дважды. На 21-й минуте ворота Ильи Андрюхова поразил Андрей Разумов, а на 39-й минуте — Евгений Виксна, реализовавший большинство. Интересно, что в обоих голах ассистентами выступили одни и те же игроки — Максим Первухин и Вячеслав Муштаев.

Попытка «Сокола» спасти серию не удалась, а частые удаления лишь усугубили ситуацию. В итоге красноярцы проиграли со счетом 0:2 и вылетели из борьбы за Кубок Братины.

Главный тренер «крылатых» Александр Титов не стал комментировать ход игры, поздравив курганцев с выходом в четвертьфинал. Его коллега Михаил Звягин признался, что гордится своей командой.

«Серия, я думаю, была такая, какая она должна быть в плей-офф, когда встречаются равные соперники, достойные друг друга. Обе команды были достойны пройти в следующий раунд, но это плей-офф и здесь проходит только одна команда. К сожалению для Красноярска, к счастью для Кургана, этой командой оказались мы. Я благодарен ребятам. Конечно, я очень рад, доволен, горжусь нашей командой. Хочу сказать огромное спасибо нашим и красноярским болельщикам, которые заполняли ледовые дворцы, создавали атмосферу настоящего плей-офф, гнали свои команды вперед, не жалея голоса своего», — сказал Звягин после матча.

В следующем раунде «Зауралье» сыграет с «Сарыаркой» из Караганды. Серия стартует 12 марта в Казахстане.

Несмотря на поражение и вылет из Кубка Братины, «Сокол» может занести прошедший сезон себе в актив. Команда Александра Титова заняла в регулярном чемпионате 9-е место, что стало лучшим результатом в истории красноярского хоккея. Кроме того, ранее «Сокол» никогда не играл 7 матчей в серии плей-офф.

Интересно, что вылет из 1/8 финала ВХЛ стал для Александра Титова вторым подряд. В прошлом сезоне специалист возглавлял воронежский «Буран», который тогда уступил «Динамо» из Балашихи со счетом 3:4 в серии.

Добавим, из борьбы за Кубок Братины также выбыл другой сибирский клуб — «Ермак» из Ангарска. Команда из Иркутской области смогла отыграться после трех поражений подряд от нижнетагильского «Спутника», однако в седьмом матче проиграла со счетом 3:4.