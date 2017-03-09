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9 марта 2017, 21:35 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеистки «Торнадо» обыграли «Арктик-Университет» в матче ЖХЛ

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Хоккеистки подмосковного «Торнадо» обыграли «Арктик-Университет» из Ухты в матче Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Дмитрове, завершилась со счетом 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) в пользу «Торнадо». Шайбами в составе победителей отметились Алевтина Штарева (на 7-й и 51-й минутах), Анна Шохина (20), Кристина Коротких (45) и Галина Скиба (46). У гостей на 8-й минуте забила Карина Верховцева.

Результаты других матчей:

«Агидель» (Уфа) — СКСО (Екатеринбург) — 7:2,

СКИФ (Нижний Новгород) — «Бирюса» (Красноярск) — 0:4.
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