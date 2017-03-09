Определились все пары ¼ финала плей-офф Высшей хоккейной лиги
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Определились все участники ¼ финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Последним участником четвертьфинала стал «Спутник» из Нижнего Тагила, обыгравший в четверг в седьмом матче серии 1/8 финала «Ермак» из Ангарска. На стадии четвертьфинала серии идут до четырех побед.
Пары ¼ финала выглядят следующим образом:
«Торпедо» (Усть-Каменогорск, 1-е место по итогам «регулярки») — «Динамо» (Санкт-Петербург, 12),
«Сарыарка» (Караганда, 3) — «Зауралье» (Курган, 8).
Матчи в этих парах пройдут 12, 13, 16, 17 марта и, если потребуется, 20, 22 и 24 марта.
«СКА-Нева (Санкт-Петербург, 2) — «Рубин» (Тюмень, 10),
«Спутник» (Нижний Тагил, 4) — «Динамо» (Балашиха, 6).
Матчи в этих парах пройдут 13, 14, 17, 18 марта и, если потребуется, 21, 23 и 25 марта.
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