Определились все пары ¼ финала плей-офф Высшей хоккейной лиги

Последним участником четвертьфинала стал «Спутник» из Нижнего Тагила, обыгравший в четверг в седьмом матче серии 1/8 финала «Ермак» из Ангарска. На стадии четвертьфинала серии идут до четырех побед.

Пары ¼ финала выглядят следующим образом:

«Торпедо» (Усть-Каменогорск, 1-е место по итогам «регулярки») — «Динамо» (Санкт-Петербург, 12),

«Сарыарка» (Караганда, 3) — «Зауралье» (Курган, 8).

Матчи в этих парах пройдут 12, 13, 16, 17 марта и, если потребуется, 20, 22 и 24 марта.

«СКА-Нева (Санкт-Петербург, 2) — «Рубин» (Тюмень, 10),

«Спутник» (Нижний Тагил, 4) — «Динамо» (Балашиха, 6).

Матчи в этих парах пройдут 13, 14, 17, 18 марта и, если потребуется, 21, 23 и 25 марта.