«Спутник» обыграл «Ермак» в седьмом матче серии и вышел в ¼ финала плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Нижнетагильский «Спутник» нанес четвертое поражение ангарскому «Ермаку» в серии 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и вышел в четвертьфинал.
Встреча, прошедшая в четверг в Нижнем Тагиле, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Рафаэль Шакуров (на 6-й минуте), Денис Мингалеев (17), Михаил Мокин (19) и Роман Чемерикин (22). У «Ермака» забивали Алексей Яковлев (16), Дмитрий Михайлов (32) и Дмитрий Лукин (33).
«Спутник» победил в серии со счетом 4−3. В ¼ финала клуб сыграет с «Динамо» из Балашихи.
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