«Спутник» обыграл «Ермак» в седьмом матче серии и вышел в ¼ финала плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Нижнем Тагиле, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Рафаэль Шакуров (на 6-й минуте), Денис Мингалеев (17), Михаил Мокин (19) и Роман Чемерикин (22). У «Ермака» забивали Алексей Яковлев (16), Дмитрий Михайлов (32) и Дмитрий Лукин (33).

«Спутник» победил в серии со счетом 4−3. В ¼ финала клуб сыграет с «Динамо» из Балашихи.