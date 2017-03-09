Хоккеисты «Зауралья» вышли в ¼ финала плей-офф ВХЛ, обыграв «Сокол»

Седьмая встреча серии до четырех побед, прошедшая в четверг в Кургане, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу «Зауралья», в составе которого отличились Алексей Разумов (21-я минута) и Евгений Виксна (39).

Счет в серии стал 4−3 в пользу «Зауралья». Соперник команды в следующем раунде определится позднее.