Хоккеисты «Зауралья» вышли в ¼ финала плей-офф ВХЛ, обыграв «Сокол»
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Зауралья» (Курган) вышли в четвертьфинал плей-офф ВХЛ, обыграв в серии 1/8 финала красноярский «Сокол».
Седьмая встреча серии до четырех побед, прошедшая в четверг в Кургане, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу «Зауралья», в составе которого отличились Алексей Разумов (21-я минута) и Евгений Виксна (39).
Счет в серии стал 4−3 в пользу «Зауралья». Соперник команды в следующем раунде определится позднее.
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