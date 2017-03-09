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9 марта 2017, 19:12 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «Зауралья» вышли в ¼ финала плей-офф ВХЛ, обыграв «Сокол»

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Зауралья» (Курган) вышли в четвертьфинал плей-офф ВХЛ, обыграв в серии 1/8 финала красноярский «Сокол».

Седьмая встреча серии до четырех побед, прошедшая в четверг в Кургане, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу «Зауралья», в составе которого отличились Алексей Разумов (21-я минута) и Евгений Виксна (39).

Счет в серии стал 4−3 в пользу «Зауралья». Соперник команды в следующем раунде определится позднее.
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